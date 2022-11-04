В предыдущий раз подмосковный клуб одерживал победу в официальном матче в начале августа – в четвертом туре чемпионата России над "Торпедо". В следующих 15 матчах химчане потерпели 13 поражений и дважды сыграли вничью.
"То, что ребята справились, говорит о том, что они — бойцы и молодцы. Скоро предстоит сложная игра с "Сочи", поэтому здесь обольщаться не стоит. Клуб пока находится на дне турнирной таблицы, но надо работать дальше", - цитирует Терюшкова "СЭ".
В 17-м туре Премьер-лиги «Химкам» предстоит встретиться с "Сочи" - матч пройдет 13 ноября и начнется в 16:30 мск. Отметим, дисквалификацию продолжает отбывать главный тренер команды Спартак Гогниев – он был наказан за поведение в матче против "Динамо" (1:6).
Терюшков – о победе "Химок" над "Оренбургом": обольщаться не стоит, клуб – на дне таблицы РПЛ
Экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал победу команды над "Оренбургом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости