"Конечно, ожидания болельщиков были не очень позитивными и обещающими. Говорили, что качество игроков в "Зените" намного выше, но тем не менее мы доказали, что "Ахмат" - не маленькая команда, у нас также качественные игроки. Мы заявили о себе", - цитирует Конате "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" на своем поле принимал "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ. Грозненцы одержали гостевую победу (2:1) благодаря голам Харина и Конате на старте встречи. "Зенит" сумел ответить только точным ударом Мостового.
Поражение стало для сине-бело-голубых первым в текущем розыгрыше РПЛ. После него отрыв от "Спартака", который сегодня сыграл вничью с "Сочи" (1:1), уменьшился до 6 очков.
Форвард "Ахмата" Конате: говорили, что качество игроков в "Зените" намного выше
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате прокомментировал победу своей команды над "Зенитом" (2:1).
Фото: ФК "Ахмат"