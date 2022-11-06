"Этот матч долгожданный: впервые за 30 лет Россия снизошла до матча с Узбекистаном. Хотя, когда я работал в UFA, мы играли со многими странами бывшего СССР: Украиной, Арменией, Азербайджаном, Эстонией, Латвией, Беларусью, Грузией. Россия оставалась неприступной, и думаю, что при другой обстановке этот матч не был бы возможен", – приводит слова Никимбаева Metaratings.
Напомним, 5 ноября Российский футбольный союз объявил, что в ноябре национальная сборная проведет товарищеский матч против Узбекистана. Встреча запланирована на 20-е число, она пройдет в Ташкенте и начнется в 15:00 мск.
За 3 дня до этого подопечные Валерия Карпина примут участие в игре против команды Таджикистана, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.
Никимбаев: впервые за 30 лет Россия снизошла до матча с Узбекистаном
Экс-начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана Алишер Никимбаев прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды со сборной России.
Фото: РФС