- В чем феномен нынешнего "Ростова"? Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича. Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин - очень хорошее приобретение для "Ростова", их связка с Комличенко - топ, они приносят команде очки. Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину, - приводит слова Гацкана "РБ Спорт".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал 32 очка в 16 сыгранных матчах Российской премьер-лиги и находится на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание желто-синих от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 7 очков, от идущего на втором месте московского "Спартака" - 1 очко, преимущество перед занимающим четвертую позицию ЦСКА - 3 очка, перед преследующими "армейцев" "Ахматом" и "Динамо" - 6 очков. В рамках 16 тура РПЛ "Ростов" победил на своем поле "Динамо" (2:1).
Фантастическая концовка невероятного тура! «Ростов» победил «Динамо», уступив по количеству ударов в 5 с половиной раз
Гацкан: в "Ростове" собралась настоящая, боеспособная команда. Связка Уткин-Комличенко - топ, они приносят команде очки
Экс-капитан "Ростова" Александр Гацкан ответил на вопрос о том, в чем состоит феномен нынешнего состава желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"