– "Спартак" – ведущая команда. Там играют все свои, футболисты из академии. Я считаю, что это правильно. В "Зените" играют одни иностранцы. Кого там брать в сборную, – передает слова Дасаева "СЭ".
Вчера вечером сборная Россия объявила окончательный список из футболистов, которые отправятся с Валерием Карпиным и тренерским штабом на учебно-методический сбор перед товарищескими матчами со сборными Таджикистана и Узбекистана. В финальном списке оказалось шесть игроков из московского "Спартака" (Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Зиньковский и Соболев) и три из "Зенита" (Караваев, Кузяев и Мостовой).
Дасаев: в "Зените" играют одни иностранцы, кого там брать в сборную?
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев оценил окончательную заявку сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Зенит"