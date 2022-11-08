- Я первый раз слышу об этом. Давит ли на него турнирное положение команды и последние изменения в руководстве? Вильсон очень хорошо чувствует себя в Москве, - приводит комментарий агента Metaratings.
22-летний французский нападающий Вильсон Изидор перешел в "Локомотив" из "Монако" зимой 2022 года. В этом сезоне игрок сыграл в 13 матчах РПЛ, забив 2 мяча и отдав 4 ассиста. Трансферная стоимость футболиста, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Ранее игрок заявлял, что рассматривает российский клуб как трамплин в европейские чемпионат. Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Недавно в СМИ появилась информация, что Изидор может покинуть "железнодорожников" уже этой зимой.
"Локомотив" располагается на 14 месте, имея в своем активе 13 очков.
Агент Изидора – об информации о возможном уходе француза из "Локомотива": первый раз слышу об этом
Агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа отреагировал на появившуюся информацию о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: РПЛ