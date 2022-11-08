- Был ли какой-то матч РПЛ, от просмотра которого я не мог оторваться? Как-то смотрел "Торпедо" с "Ростовом". Мне было интересно, потому что в "Торпедо" много знакомых. Игра была интересной. Там Бабура чудеса творил. И концовка была прям топовая. Невозможно было отвлечься. А остальные матчи… Если не посмотришь, ничего не потеряешь, - приводит слова Лунева Sport24.
5 сентября на подмосковной "Арене Химки" состоялся матч 8 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Ростов" (0:1). Встреча проходила с преимуществом гостей, но без забитых голов, арендованный у "Ростова" голкипер "Торпедо" Егор Бабурин отразил 9 ударов в створ своих ворот. Уже в добавленное время при счете 0:0 в ворота "автозаводцев" был назначен пенальти за нарушение против Николая Комличенко, который был забит с третьей попытки - Бабурин отразил два первых 11-метровых в исполнении Егора Голенкова и Комличенко, но в обоих случаях выходил с линии ворот до удара, и главный рефери Ян Бобровский давал указание повторить стандарт. Автором победного гола на 90+9 минуте стал центральный защитник желто-синих Максим Осипенко.
Что творилось в Химках в матче «Торпедо» – «Ростов»! Исход решил трижды пробитый пенальти, героический Бабурин не спас
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Лунев: матч РПЛ, от которого не мог оторваться? "Торпедо" с "Ростовом"
Голкипер "Байера" Андрей Лунев ответил на вопрос о самом увлекательном для него матче РПЛ.
Фото: МатчПремьер