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Альмерия
21:00
ХетафеНе начат
П1 2.3X 3.2П2 3.4
Севилья
21:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Эспаньол
22:00
ВильярреалНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5
Осасуна
23:30
БарселонаНе начат
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.1П2 2.24

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Лечче
20:30
АталантаНе начат
П1 4.6X 3.55П2 1.85
Сассуоло
20:30
РомаНе начат
П1 3.3X 3.5П2 2.22
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.33X 5.8П2 8.8
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Торино
22:45
СампдорияНе начат
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Кёльн
20:30
БайерНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.28
Унион
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АугсбургНе начат
П1 1.61X 4.1П2 5.8
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
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Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
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РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.81X 4П2 4.2

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Ноттингем
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ТоттенхэмНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.18
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
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Ливерпуль
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ДербиНе начат
П1 1.28X 6.4П2 9.6
Манчестер Сити
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ЧелсиНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6
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Лунев: матч РПЛ, от которого не мог оторваться? "Торпедо" с "Ростовом"

Голкипер "Байера" Андрей Лунев ответил на вопрос о самом увлекательном для него матче РПЛ.
Фото: МатчПремьер
- Был ли какой-то матч РПЛ, от просмотра которого я не мог оторваться? Как-то смотрел "Торпедо" с "Ростовом". Мне было интересно, потому что в "Торпедо" много знакомых. Игра была интересной. Там Бабура чудеса творил. И концовка была прям топовая. Невозможно было отвлечься. А остальные матчи… Если не посмотришь, ничего не потеряешь, - приводит слова Лунева Sport24.

5 сентября на подмосковной "Арене Химки" состоялся матч 8 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Ростов" (0:1). Встреча проходила с преимуществом гостей, но без забитых голов, арендованный у "Ростова" голкипер "Торпедо" Егор Бабурин отразил 9 ударов в створ своих ворот. Уже в добавленное время при счете 0:0 в ворота "автозаводцев" был назначен пенальти за нарушение против Николая Комличенко, который был забит с третьей попытки - Бабурин отразил два первых 11-метровых в исполнении Егора Голенкова и Комличенко, но в обоих случаях выходил с линии ворот до удара, и главный рефери Ян Бобровский давал указание повторить стандарт. Автором победного гола на 90+9 минуте стал центральный защитник желто-синих Максим Осипенко.

Что творилось в Химках в матче «Торпедо» – «Ростов»! Исход решил трижды пробитый пенальти, героический Бабурин не спас

Осипенко, Ловрен и Вера - лучшие игроки РПЛ по успешным переводам с фланга на фланг


Ростов Торпедо Байер Лунев
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