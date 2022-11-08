"Если ты не проявляешь себя, твое путешествие не продлится долго. Он не забивал, и, вероятно, клуб решил его отпустить. Если бы Дзюба был хорош, вряд ли в "Адана Демирспор" захотели бы его отпустить", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Напомним, в ноябре стало известно, что Дзюба покидает "Адана Демирспор". Российский нападающий перешел в турецкий коллектив летом – после того, как истек срок действия его контракта с "Зенитом".
34-летний футболист успел провести 4 матча в чемпионате Турции, в которых отметился одним голом.
В СМИ сообщалось о заинтересованности президента "Торпедо" Ильи Геркуса в подписании Дзюбы.
Уилкшир – об уходе Дзюбы из "Адана Демирспор": если бы Артем был хорош, его бы не отпустили
Экс-защитник "Динамо" Люк Уилкшир поделился мнением о возможных причинах расторжения контракта между форвардом Артемом Дзюбой и турецким "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Динамо"