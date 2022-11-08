"Бальде Кейта приступит к тренировкам со "Спартаком" на следующей неделе", - цитирует агента "РИА Новости".
Напомним, в середине сентября Национальный антидопинговый суд Италии отстранил Бальде до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля, когда тот выступал за "Кальяри".
Сенегальский нападающий пополнил состав "Спартака" на правах свободного агента минувшим летом. Бальде успел появиться на поле в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги против "Зенита".
Бальде вернется к тренировкам со "Спартаком" на следующей неделе
Агент форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, когда футболист сможет вернуться к тренировкам с основной командой красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"