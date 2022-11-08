"Тюкавин через два-три года станет лучшим нападающим России, я ему об этом говорил, кстати. Тюкавин еще забьет свои мячи, Косте всего 20 лет, о чем можно говорить? "Динамо" не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и "Зениту" он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Тюкавин является воспитанником клубной академии "Динамо". В нынешнем сезоне 20-летний нападающий вышел на поле в 15-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 5 голов и результативную передачу.
"Динамо" под руководством Славиши Йокановича набрало 26 очков в 16-ти турах национального чемпионата и занимает 6-е место в турнирной таблице. В минувшие выходные столичный коллектив уступил "Ростову" со счетом 1:2.
Степашин: Тюкавин станет лучшим нападающим России. Он не нужен "Зениту" - пусть мучаются с бразильцами
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о форварде москвичей Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"