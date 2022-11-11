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Орлов: о таланте Кокорина говорили и Капелло, и Хиддинк, но Александр явно так его и не реализовал

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нереализованном таланте форварда "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: Soccer.ru
"Кокорин явно так и не реализовал свой талант. Он был очень способным. Об этом говорили и Капелло, и Хиддинк. Ему давали возможности, потому что он очень перспективен", — цитирует Орлова Sport24.

Кокорин по ходу сезона 2020/2021 перебрался из "Спартака" в "Фиорентину", но минувшим летом на правах аренды перешел в "Арис" из Лимасола. 31-летний нападающий вышел на поле в девяти матчах текущего чемпионата Кипра, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.


Орлов Арис Кокорин
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