"Зимние сборы проведем в Эмиратах. По спарринг?партнерам разберемся на месте, а что касается цены по сборам, то эти сборы будут на 10–15% дороже в сравнении с предыдущими", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Урал" с 18-ю очками в 16-ти турах действующего чемпионата России идет на 11-м месте в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко не потерпели ни одного поражения в последних восьми матчах.
В минувшие выходные "шмели" поделили очки с "Локомотивом" - екатеринбуржцы повели в счете на 90-й минуте, но в компенсированное время автогол забил защитник Егор Филипенко. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Г. Иванов: зимние сборы "Урал" проведет в Эмиратах – они будут на 10–15% дороже предыдущих
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, где пройдут зимние сборы коллектива из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Урал"