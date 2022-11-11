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Газизов: вторую часть сезона "Уфа" выиграет, а не доиграет

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заверил, что клубу хватит финансов завершить текущий сезон Первой лиги.
Фото: Global Look Press
– Выйдет ли "Уфа" на вторую половину сезона? Почему нет? Финансовые проблемы остаются, но ничего страшного. Доиграем ли мы этот сезон? Вторую часть сезона "Уфа" выиграет, а не доиграет, – цитирует Газизова "РБ Спорт".

По итогам семнадцати сыгранных туров в Первой лиге футбольный клуб "Уфа" занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице. Еще в прошлом сезоне они выступали в Российской премьер-лиге, а сейчас идут во второй половине турнирной таблицы второго по силам дивизиона России, имея на своем счету восемнадцать очков. Недавно уфимцы сменили главного тренера, Шамиль Газизов остается генеральным директором.


Газизов Уфа Первая лига
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