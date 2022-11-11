– Выйдет ли "Уфа" на вторую половину сезона? Почему нет? Финансовые проблемы остаются, но ничего страшного. Доиграем ли мы этот сезон? Вторую часть сезона "Уфа" выиграет, а не доиграет, – цитирует Газизова "РБ Спорт".
По итогам семнадцати сыгранных туров в Первой лиге футбольный клуб "Уфа" занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице. Еще в прошлом сезоне они выступали в Российской премьер-лиге, а сейчас идут во второй половине турнирной таблицы второго по силам дивизиона России, имея на своем счету восемнадцать очков. Недавно уфимцы сменили главного тренера, Шамиль Газизов остается генеральным директором.
Газизов: вторую часть сезона "Уфа" выиграет, а не доиграет
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заверил, что клубу хватит финансов завершить текущий сезон Первой лиги.
Фото: Global Look Press