Точилин: Нобоа не сыграет до конца этой части чемпионата

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа больше не выйдет на поле в этом году.

Фото: ФК "Сочи"





Напомним, ранее Нобоа диагностировали надрыв икроножной мышцы, из-за которого он не сыграл со "Спартаком" (1:1) в матче 16-го тура РПЛ. В нынешнем сезоне эквадорец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.



До конца года "Сочи" осталось провести еще три матча - встреча с "Химками" в 17-м туре РПЛ и игры против "

"К сожалению, он, наверное, уже не сыграет до конца этой части чемпионата, не успеет восстановиться. Для нас это большая потеря. Потеряли креативного игрока. В чемпионате еще одна игра, нужно сыграть так, как со " Спартаком ", - цитирует главного тренера "Сочи" Александра Точилина "Матч ТВ".Напомним, ранее Нобоа диагностировали надрыв икроножной мышцы, из-за которого он не сыграл со "Спартаком" (1:1) в матче 16-го тура РПЛ. В нынешнем сезоне эквадорец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.До конца года "Сочи" осталось провести еще три матча - встреча с "Химками" в 17-м туре РПЛ и игры против " Торпедо " и ЦСКА в групповом этапе Кубка России.