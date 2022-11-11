"Пока ничего официального не объявляли, разговоров в команде не было. Нам ничего не сказали, я только что узнал об этом", — цитирует Данилкина Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба приняло решение зимой выставить на трансфер порядка 10-ти игроков. Сообщалось, что в их числе могут оказаться полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Тихий и хавбек Илья Кухарчук.
По итогам 16-ти туров Российской Премьер-лиги химчане располагаются в зоне вылета – на 15-й строчке национального чемпионата. Команда набрала 12 очков.
Игрок "Химок" Данилкин – о слухах про чистку состава: только что узнал об этом
Защитник "Химок" Егор Данилкин прокомментировал слухи, что подмосковный коллектив готов выставить на трансфер около 10 футболистов в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Химки"