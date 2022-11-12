По данным источника, интерес к футболисту проявляли менхенгладбахская "Боруссия" и "Вольфсбург". Сообщается, что стороны не смогли договориться по условиям сделки, но готовы вернуться к переговорам после окончания нынешнего сезона.
Сперцян отметился девятью голами и пятью результативными передачами в 15-ти матчах текущего чемпионата России за "Краснодар". 22-летний хавбек является лучшим бомбардиром южан в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Боруссия" Менхенгладбах и "Вольфсбург" следующим летом возобновят переговоры по трансферу Сперцяна
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян минувшим летом мог продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Фото: ФК "Краснодар"