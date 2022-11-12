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Гаджи Гаджиев: в РПЛ нет команд, которые могут составить конкуренцию "Зениту"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил игру "Ростова" под руководством Валерия Карпина в последних матчах чемпионата России.
Фото: Getty Images
– Работу Карпина сейчас нужно отметить. "Ростов" заслуженно идет в тройке. Он организовал, сплотил команду. В клубе хорошая атмосфера. Все закономерно. Конечно, у них бывают проблемы в игре, но в целом они показывают отличный футбол. Навязать борьбу "Зениту"? Без шансов. Сейчас в РПЛ таких команд нет, – цитирует Гаджиева "РБ Спорт".

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 35 очков. "Зенит" идет на привычном первом месте (42 очка). Московский "Спартак", возглавляемый Гильермо Абаскалем, располагается между командами Валерия Карпина и Сергея Семака, набрав 36 очков. Все три эти клуба сегодня добились выездных побед в рамках семнадцатого тура РПЛ: "Спартак" обыграл "Локомотив" (2:1), "Зенит" расправился с "Торпедо" (2:0), а "Ростов взял три очка в матче с "Крыльями Советов" (3:1).


Гаджиев Ростов РПЛ Зенит
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