"Мы конструктивно как были, так и остаёмся настроены на те предложения, которые устроят нас, и предложения, которые устроят Арсена. Переговоры по переходу прервались со стороны "Челси". Сейчас в переговорах пауза", — цитирует функционера "Чемпионат".
Напомним, летом в СМИ появилась информация о возможности перехода Захаряна в "Челси". До закрытия трансферного окна сделка не была официально оформлена. В пресс-службе столичного коллектива сообщили, что срыв сделки связан с независящими от "Динамо" техническими причинами.
Захарян сыграл в 16 матчах "Динамо" в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги, отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Член СД "Динамо" Гафин: переговоры по Захаряну прервались со стороны "Челси"
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о процессе переговоров с "Челси" по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: "СЭ"