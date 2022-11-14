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Пивоваров: надеемся, приостановившие контракты с "Динамо" игроки сыграют на ЧМ и принесут пользу клубу

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров выразил надежду на получение выплат от ФИФА за участие на чемпионате мира 2022 игроков бело-голубых в составе своих сборных.
Фото: ФК "Динамо"
"Очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с "Динамо", пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие в ЧМ и принесут клубу соответствующую пользу. Там есть определенная компенсация ФИФА, … она определяется расчетным способом по факту выступления игроков", - цитирует функционера "Чемпионат".

Напомним, чемпионат мира в 2022 году пройдет в Катаре и начнется 20 ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря. На мировом первенстве не выступит сборная России, которая была временно отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

"Динамо" по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-лиги оказалось на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 29 очков после 17-ти туров.


Пивоваров Динамо Чемпионат Мира
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