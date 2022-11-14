– "Спартак" играет в современной манере. Промес переживает третью молодость. Абаскаль сумел как-то его убедить, что так надо относиться к игре. Очень здорово, что в "Спартаке" играет так много своих воспитанников, – передает слова Орлова "Матч ТВ".
Квинси Промес впервые перешел в московский "Спартак" летом 2014 года из голландского "Твенте". Второе пришествие Квинси в стан красно-белых состоялось зимой 2021 года, когда он перебрался в Москву из Амстердама и клуба "Аякс". Между этим Промес выступал за испанскую "Севилью". В текущем сезоне 30-летний атакующий полузащитник провел за "Спартак" 21 матч, забил 17 мячей, отдал 7 результативных передач. Контракт Квинси Промеса с клубом действует до лета 2024 года.
Орлов: Промес сейчас переживает вторую молодость. Абаскаль сумел как-то его убедить, что так надо относиться к игре
Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 30-летнего голландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: Чемпионат.com