"С чем связано решение Слуцкого? Неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в "Рубине", какой клуб заинтересуется в его услугах?" - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, ранее "Рубин" во вторник, 15 ноября объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба. Специалист возглавлял казанцев с декабря 2019 года. Под его руководством команда впервые покинула РПЛ в прошлом сезоне, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. После 18 туров казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев, с которым команда проведет последние матчи этого календарного года.
Орлов: у Слуцкого нет харизмы. Какой клуб заинтересуется в его услугах после такой неудачной работы в "Рубине"?
Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого из "Рубина".
Фото: ФК "Зенит"