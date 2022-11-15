Орлов: у Слуцкого нет харизмы. Какой клуб заинтересуется в его услугах после такой неудачной работы в "Рубине"?

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого из "Рубина".
Фото: ФК "Зенит"
"С чем связано решение Слуцкого? Неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в "Рубине", какой клуб заинтересуется в его услугах?" - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, ранее "Рубин" во вторник, 15 ноября объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба. Специалист возглавлял казанцев с декабря 2019 года. Под его руководством команда впервые покинула РПЛ в прошлом сезоне, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. После 18 туров казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев, с которым команда проведет последние матчи этого календарного года.


Слуцкий Орлов Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Рианчо: готов возглавить "Рубин", если клуб нуждается во мне 2
Агент Изидора - о возможном уходе из "Локомотива": футбол специфичен и все возможно
ESPN: главный тренер "МЮ" Тен Хаг сообщил руководству, что Роналду должен покинуть клуб
"СЭ": Слуцкому не выплатят компенсацию за расторжение контракта с "Рубином" 1
"Краснодар" и "Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС по спорным эпизодам в матчах 17-го тура 1
Ди Канио: Роналду выглядит жалким 2
Орлов: у Слуцкого нет харизмы. Какой клуб заинтересуется в его услугах после такой неудачной работы в "Рубине"? 8
Агент Сычевого: интерес от "Црвены" действительно есть
L'Equipe: Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ" из-за задержек по зарплате 1
Масалитин - о Слуцком: он стал заложником системы, которую принес из-за рубежа 1 эксклюзив
Сафонов и Зиньковский не полетят со сборной России на матч с Таджикистаном
Журналист Ильев: Сычевого не заинтересовал вариант с переходом в "Црвену Звезду" 4
"Рубин" объявил о назначении Уткульбаева на должность и.о. главного тренера
Губерниев – об уходе Слуцкого из "Рубина": очень странное решение. Если ты мужик, доделай работу до конца 6
Эден Азар: я не стал нулем за 2-3 года. Хочу показать, что бельгийцы могут рассчитывать на своего капитана 1
-