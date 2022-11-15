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Изидор: это неправда, что я могу покинуть Россию

Форвард Вильсон Изидор прокомментировал информацию о том, что он покинет "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
- Я могу покинуть Россию? Нет! Это неправда, - приводит комментарий Изидора "СЭ".

22-летний форвард Вильсон Изидор подписал контракт с "Локомотивом" зимой 2022 года. В этом сезоне футболист провел 16, забив 3 мяча и отдав 4 ассиста. матчей. Контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до конца сезона 2025/2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что Изидор может зимой покинуть "Локомотив". Сам игрок подчеркивал, что РПЛ для него является трамплином для перехода в более сильный чемпионат.


Изидор Локомотив
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