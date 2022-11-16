"Люди наслаждаются футболом. Как бы они смотрелись на уровне РПЛ? Думаю, что молодежка Португалии шла бы в первых позициях. Мое мнение — конкурировала бы с "Зенитом". Там очень техничные ребята", - цитирует футболиста Sport24.
Ранее стало известно, что Сазонов принял решение выступать за национальную команду Грузии. У него был выбор между грузинской и российской сборными.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Сазонов сыграл 14 матчей в составе "Динамо" и не отметился результативными действиями.
Сазонов: в РПЛ молодежная сборная Португалии конкурировала бы с "Зенитом"
Защитник "Динамо" и сборной Грузии Саба Сазонов поделился впечатлениями от товарищеского матча против молодежной сборной Португалии.
Фото: ТАСС