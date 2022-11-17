"Я принял участие в большом количестве еврокубковых матчей и могу сказать, что Дивеев, Чалов и Зайнутдинов проявили бы себя в Европе. Тем более, что они играют в ЦСКА, который регулярно играл в международных турнирах", - цитирует футболиста Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев входит в сферу интересов нескольких клубов из чемпионата Италии. Также сообщалось, что возможен переход Бахтиёра Зайнутдинова в "Аталанту".
ЦСКА по итогам 17-ти туров Российской Премьер-лиги набрал 29 очков. Подопечные Владимира Федотова завершили первую часть национального первенства на пятом месте в турнирной таблице.
Саша Зделар: Дивеев, Чалов и Зайнутдинов проявили бы себя в Европе
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил шансы одноклубников проявить себя в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА