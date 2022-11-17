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Metaratings: трансляция матча "Спартак" - "Зенит" стала самой рейтинговой по итогам первой части РПЛ

Стала известна самая рейтинговая трансляция среди матчей текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: "Матч ТВ"
По данным источника, список возглавил эфир матча 8-го тура национального первенства между "Спартаком" и "Зенитом" 4 сентября. Его рейтинг составил 1,7 % смотревших трансляцию от общего числа зрителей. Также в топ-5 вошли трансляции игр ЦСКА – "Спартак" (1,4 %), "Зенит" - ЦСКА, "Динамо" - "Спартак" и "Локомотив" - "Спартак" (все – 1,2 %).

Напомним, встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Автором единственного гола в ворота гостей стал форвард красно-белых Александр Соболев. В составе петербуржцев забитыми мячами отметились защитник Деян Ловрен и полузащитник Андрей Мостовой.

Источник: Metaratings


РПЛ Матч ТВ Спартак Зенит
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