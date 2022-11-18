"Он тренируется индивидуально, а остальные детали я не буду рассказывать. Отстранение ли это? Не могу сказать. Ну, у него постоянно что?то болит (смеется). То зуб, то ухо, то нос", - цитирует Баринова "Матч ТВ".
Напомним, Педриньо перестал попадать в заявку "Локомотива" после дерби с ЦСКА (0:1) в 15-м туре Российской Премьер-лиги, при этом бразилец в матче с "армейцами" так и не появился на поле.
В СМИ сообщалось, что у полузащитника сложились плохие отношения с руководством москвичей и одноклубниками.
Баринов – о Педриньо: у него постоянно что?то болит - то зуб, то ухо, то нос
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о ситуации с футболистом красно-зеленых Педриньо.
Фото: Soccer.ru