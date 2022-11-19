"Думаю, что на какую-то компенсацию они договорятся. Этот тренер держит удар, что свойственно не каждому. Он своим отношением и работой заслужил к себе хорошего отношения. Концепция его игры подходит "Краснодару", - цитирует агента "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Краснодара" рассматривает возможность назначения Лички главным тренером команды. В "Оренбурге" подтвердили интерес южан к специалисту, но отметили, что не намерены отпускать наставника и хотят продлить с ним контракт.
"Оренбург" по итогам 17-ти туров идет на седьмом месте в таблице чемпионата России. Команда заработала 25 очков.
Сафонов – о Личке в "Краснодаре": клубу подходит концепция его игры
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о возможном назначении главного тренера "Оренбурга" Марцела Лички на аналогичный пост в "Краснодаре".
Фото: РИА Новости