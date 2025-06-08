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Олусегун: удивлен, что в сборной России нет игроков "Краснодара"

Нападающий сборной Нигерии Олакунле Олусегун удивлен, что в составе сборной России нет ни одного футболиста "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Удивлен, что в сборной России нет игроков "Краснодара". Агкацева же вызывали в сборную России. Вы не знаете, почему он покинул команду? Травма? Думаю, он устал", - цитирует Олусегуна "Чемпионат".

Напомним, что сборная России в домашнем товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии 1:1. Олакунле Олусегун вышел на поле в составе нигерийцев во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев был вызван в сборную России, однако покинул расположение национальной команды из-за травмы, его место занял Антон Митрюшкин.

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