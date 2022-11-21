"Впечатления от игры сборной России плачевные. Тот футбол, который показала команда, если смотреть глазами болельщика, он раздражает. Комментировать футбол сложно, потому что футбола сборная России не продемонстрировала. Ходили пешком и никакой самоотдачи", - цитирует Ледяхова Legalbet.
Напомним, сборная России провела в ноябре две товарищеские игры против команд из Азии. 17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Таджикистаном (0:0), а в воскресенье, 20 ноября национальная команда разошлась миром с Узбекистаном (0:0). До этого сборная России в сентябре переиграла Киргизию (2:1).
Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропустит отбор на Евро-2024.
Ледяхов: впечатления от игры сборной России плачевные. Этот футбол раздражает
Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов оценил игру сборной России в последних товарищеских встречах.
Фото: РФС