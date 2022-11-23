– Готовы ли мы сделать предложение Дзюбе? Это не исключено. Как и любой другой вариант. Это коллективное решение, я в последнюю очередь высказываюсь. Но такая вероятность возможна. Нападающий нам не повредит. Нам он очень сильно поможет, – приводит слова Геркуса "РБ Спорт".
Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба прямо сейчас находится без клуба. Недавно Артем заявил о том, что не намерен оставаться без клуба и будет продолжать игровую карьеру. Одним из самых обсуждаемых вариантов внутри России является московское "Торпедо", которое занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Дзюба в начале ноября расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перешел минувшим летом. Из российских клубов Артем играл за московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь", "Зенит".
Геркус: нападающий "Торпедо" не повредит. Приглашение Дзюбы возможно
Президент московского "Торпедо" Илья Геркус высказался о возможном приглашении в команду нападающего Артема Дзюбы.
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