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Зырянов – о Семаке: говорят, с таким подбором игроков кто угодно победит. У Манчини ресурс был не хуже – а что в итоге

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Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов прокомментировал работу Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
– Для меня Семак – лучший тренер в РПЛ. Он уже в "Уфе" все доказал, вывел в Лигу Европы команду, которая ни до, ни после не блистала. Многие пытаются принизить его достижения в "Зените". Говорят, с таким подбором игроков кто угодно победит. Нет! Возьмите того же Манчини. У него ресурс был не хуже – а что в итоге? Пятое место, – цитирует Зырянова "СЭ".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года и по сей день. До этого Семак работал главным тренером "Уфы" – в период с декабря 2016 года по май 2018 года. Еще ранее Сергей работал ассистентом главного тренера в "Зените" и сборной России. Итальянский специалист Роберто Манчини, возглавляющий сейчас сборную Италию по футбола, которая не вышла на чемпионат мира по футболу в Катаре, работал в "Зените" в период с июля 2017 года по май 2018 года. Роберто провел 45 матчей во главе клуба из Санкт-Петербурга. Последнее его достижение на данный момент – победа сборной Италии на ЧЕ-2020. Итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.


Зырянов Семак Зенит
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