- Трансфер Дзюбы в "Торпедо" воспринял бы положительно, мы с ним хорошо дружим. 100% он помог бы на поле. Но оценить вероятность с точки зрения возможности клуба и желания Артема я никак не могу. На эту тему мы с ним не общались, - приводит комментарий Бабурина Sport24.
Артем Дзюба в начале ноября расторг контракт с турецкой "Аданой Демирспор" и стал свободным агентом. По информации СМИ, у форварда есть вариант с продолжением карьеры в московском "Торпедо". Сообщается, что возможный трансфер - личная инициатива президента "автозаводцев" Ильи Геркуса. Сам Илья подтвердил, что приход россиянина еще возможен.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. В октябре "Торпедо" возглавил Андрей Талалаев. При нем команда не забила ни одного гола в РПЛ и с 6-ю очками замыкает таблицу чемпионата.
Вратарь "Торпедо" Бабурин: Дзюба бы помог на поле
Голкипер "Торпедо" Егор Бабурин высказался о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в клуб.
Фото: ФК "Адана Демирспор"