- Судья здесь при чём? Судьи сейчас ничего не решают, они выходят на поле, и по сути, марионетки, а решает ВАР. Судьи сейчас даже не могут принять решение, взять инициативу на себя. Они стали трусами. Не они должны давать комментарии, а те, кто сидит за ВАРом - вот они пускай дают. Люди, которые принимают решения и порой выдумывают такие вещи, которые невозможно выдумать. А те, кто вышел на поле - просто побегали, - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказал предложение ввести обязательные послематчевые комментарии от главных арбитров лиги, в которых они могли бы объяснять прессе и болельщикам принятые на поле решения. 38-летний рефери РПЛ Алексей Амелин скептически отнесся к такой инициативе. Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров позитивно воспринял это предложение, сказав, что это поставит тренеров и судей в равные условия.
Алаев: арбитры РПЛ как дементоры – где-то появляются и исчезают. Предлагаю, чтобы они давали комментарии
Арбитр Амелин - о предложении Алаева общаться с прессой после матчей: это не особо удобно, лучше ничего не говорить
Экс-тренер "Локо" Федоров - о послематчевых комментариях для судей: у тренеров нагрузка меньше? Будем в равных условиях
Канчельскис: судьи в поле стали трусами, не могут принять решение. Комментарии должны давать не они, а ВАР
Экс-хавбек сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предложение президента РПЛ Александра Алаева для судей давать послематчевые комментарии для СМИ.
Фото: ФК "Краснодар"