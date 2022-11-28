"Для меня Карпин — достаточно хороший тренер. Мне все понравилось в сборной. Понял, что нужно от меня на поле, старался выполнить установку", - цитирует Солдатенкова Sport24.
Напомним, Александр Солдатенков впервые получил вызов в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи. В итоге защитник дебютировал за сборную во встрече против Таджикистана, в котором российская сборная сыграла на ноль (0:0).
Солдатенков выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. Он перебрался в стан самарцев из "Чертаново". В нынешнем сезоне Александр провел 22 матча во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Солдатенков: мне все понравилось в сборной. Карпин - достаточно хороший тренер
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков поделился эмоциями после первого вызова в сборную России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"