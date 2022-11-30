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Эммерсон: полечу отдыхать в Тайланд. Президент "Урала" дал премиальные игрокам за первое место в группе Кубка России

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Защитник "Урала" Эммерсон поделился мнением о выступлении екатеринбургского клуба на групповом этапе Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
– "Урал" начал сезон просто ужасно, но потом мы переломили неудачный ход событий в свою пользу! Довольны тем, что закончили на первом месте в своей группе Кубка России. Теперь с чистой душой отправляемся в отпуск! Я полечу отдыхать в Тайланд. Президент клуба Григорий Иванов дал премиальные футболистам за первое место в группе, – цитирует Эммерсона "Чемпионат".

Напомним, что "Урал" занял первое место в группе Кубка России, набрав четырнадцать очков в шести матчах. Позади клуба из Екатеринбурга остались ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи". В Российской премьер-лиге "Урал" идет десятым в турнирной таблице, имея на своем счету двадцать одно очко. Позади семнадцать туров и первая часть сезона. Чемпионат России на данный момент ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года. Клуб из Екатеринбурга начинал текущий сезон с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера, теперь их возглавляет Виктор Гончаренко, который великолепно справляется со своими обязанностями, подняв клуб со дна таблицы, на котором они находились еще летом 2022 года.


Эммерсон Урал Иванов Г.
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