– "Урал" начал сезон просто ужасно, но потом мы переломили неудачный ход событий в свою пользу! Довольны тем, что закончили на первом месте в своей группе Кубка России. Теперь с чистой душой отправляемся в отпуск! Я полечу отдыхать в Тайланд. Президент клуба Григорий Иванов дал премиальные футболистам за первое место в группе, – цитирует Эммерсона "Чемпионат".
Напомним, что "Урал" занял первое место в группе Кубка России, набрав четырнадцать очков в шести матчах. Позади клуба из Екатеринбурга остались ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи". В Российской премьер-лиге "Урал" идет десятым в турнирной таблице, имея на своем счету двадцать одно очко. Позади семнадцать туров и первая часть сезона. Чемпионат России на данный момент ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года. Клуб из Екатеринбурга начинал текущий сезон с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера, теперь их возглавляет Виктор Гончаренко, который великолепно справляется со своими обязанностями, подняв клуб со дна таблицы, на котором они находились еще летом 2022 года.
Эммерсон: полечу отдыхать в Тайланд. Президент "Урала" дал премиальные игрокам за первое место в группе Кубка России
Защитник "Урала" Эммерсон поделился мнением о выступлении екатеринбургского клуба на групповом этапе Кубка России.
Фото: ФК "Урал"