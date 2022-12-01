– Когда будут приобретения, о них все сразу узнают. Какой приоритет в зимнее трансферное окно? Качественные латиноамериканские футболисты, способные усилить состав. Пока тяжело назвать конкретные имена. Эта наша внутренняя тайна, – цитирует Андреева Sport24.
Напомним, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги футбольный клуб "Оренбург" занимает достаточно высокое место для команды, поднявшейся дивизионом выше минувшим летом. Еще в предыдущем сезоне клуб оренбуржцы играли в Футбольной национальной лиги, которая сейчас именуется как Первая лига. Итак, по итогам семнадцати сыгранных туров РПЛ "Оренбург" занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Летом 2022 года в команду уже пришли несколько латиноамериканских футболистов, которые сейчас являются игроками стартового состава: Лукас Вера, Брайан Мансилья, Габриэл Флорентин и Джимми Марин.
Спортивный директор "Оренбурга": приоритет клуба в зимнее трансферное окно – качественные латиноамериканские футболисты
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Оренбург"