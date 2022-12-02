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Президент "Урала": нам предлагали приобрести Ельцина еще после ЧМ-2018. Мы отказались. Он нам и сейчас не нужен

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приобретении полузащитника сборной Коста-Рики Ельцина Техеды.
Фото: Sport24
– Нам предлагали приобрести Ельцина еще после чемпионата мира в 2018 году. Мы отказались. Он нам и сейчас не нужен, – передают слова Иванова "РИА Новости".

Прямо сейчас Ельцин Техеда, забивший вчера в ворота сборной Германии на чемпионате мира по футболу-2022, является игроком костариканского клуба "Эредиано", в который он перешел зимой 2019 года. До этого он выступал за швейцарский клуб "Лозанна". Сборная Коста-Рики смогли забить дважды сборной Германии, но пропустили в два раза больше. Это случилось вчера, в третьем туре группового этапа ЧМ-2022. До этого костариканцы обыграли Японию 1:0 и уступили Испании 0:7. В итоге испанцы и японцы отправились в плей-офф, выйдя из группы, а немцы и костариканцы отправляются домой.


Урал Иванов Г.
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