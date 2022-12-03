- Конечно, это реально. Мы же участвуем в двух турнирах. Постараемся все это сделать , - приводит комментарий Сутормина "СЭ"
"Зенит" в этом розыгрыше РПЛ занимает первую строчку в таблице. Коллектив из Петербурга набрал 42 балла и опережает на 6 очков "Спартак". В Кубке России "Зенит" выступил неудачно, команда не смогла выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв 3-е место в группе. Сине-бело-голубые попытаются побороться за трофей через нижнюю сетку плей-офф турнира.
Сутормин : "Зенит" постарается оформить золотой дубль
Универсал "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, что сине-бело-голубые хотят оформить золотой дубль по итогам сезона.
Фото: Global Look Press