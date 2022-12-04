– Я себя не сравниваю с Дзюбой, у нас разные габариты. Он не делает тот объем, который я делаю. Я намного больше бегаю, – передает слова Каштанова "РБ Спорт".
Алексей Каштанов играет за "Урал" с лета 2022 года на правах аренды из футбольного клуба "Родина". В текущем сезоне он провел 21 матч за екатеринбургский клуб, забил в них шесть мячей, отдал восемь результативных передач. Артем Дзюба прямо сейчас находится без клуба, в начале ноября текущего года он расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". До этого он играл за "Зенит", контракт с которым у него закончился по истечении предыдущего сезона.
Каштанов: Дзюба не делает тот объем, который я делаю
Нападающий "Урала" Алексея Каштанова высказался о сравнениях его со свободным агентом Артемом Дзюбой.
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