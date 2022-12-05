"Наверное, это большие мечты. Но мечты же сбываются. Моя мечта – это "Челси". Я ни от кого не скрываю, это мой любимый клуб. Буду стремиться туда", - цитирует игрока нижегородцев Metaratings.
Сулейманов проводит третий сезон в качестве игрока "Пари НН". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 22-летний футболист сыграл 16 матчей, в которых записал себе в актив 7 голов и результативную передачу.
"Пари НН" завершил первую часть действующего чемпионата с 19-ю очками в активе – нижегородцы идут на 12-м месте в турнирной таблице.
Форвард "Пари НН" Сулейманов: ни от кого не скрываю, моя мечта – "Челси"
Нападающий "Пари Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов рассказал, за какую команду хотел бы сыграть в будущем.
Фото: РПЛ