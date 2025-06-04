"Если с Бабичем продлили контракт, значит, в "Спартаке" довольны его работой. У клуба не было других вариантов. Для нашего чемпионата Бабич - достаточно неплохой защитник, но в Испании он выглядел слабо", — сказал Ледяхов "Чемпионату".
Бабич выступает за "Спартак" второй сезон, за это время защитник провел 55 матчей за красно-белых, в которых забил 5 мячей. Его нынешнее соглашение с клубом действует до 2027 года. Ранее футболист также играл в Испании - за "Реал Сосьедад" и "Альмерию".
Ледяхов: Бабич - неплохой защитник, но для РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов оценил продление контракта защитника Срджана Бабича с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"