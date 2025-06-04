По данным "ВсеПроСпорт", специалист переключился на вариант с ростовчанами после срыва контактов с "Локомотивом" и "Динамо". Источники издания сообщают, что Федотов и "Ростов" практически договорились о сотрудничестве. Многое зависит от реакции семьи тренера.
Федотов известен своей работой в РПЛ с ЦСКА, "Сочи" и "Оренбургом". С сочинцами он завоевал серебряные медали чемпионата.
Федотов переключился на переговоры с "Ростовом" после срыва вариантов с "Локомотивом" и "Динамо"
Российский тренер Владимир Федотов находится в завершающей стадии переговоров с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА