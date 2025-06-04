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Федотов переключился на переговоры с "Ростовом" после срыва вариантов с "Локомотивом" и "Динамо"

Российский тренер Владимир Федотов находится в завершающей стадии переговоров с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА
По данным "ВсеПроСпорт", специалист переключился на вариант с ростовчанами после срыва контактов с "Локомотивом" и "Динамо". Источники издания сообщают, что Федотов и "Ростов" практически договорились о сотрудничестве. Многое зависит от реакции семьи тренера.

Федотов известен своей работой в РПЛ с ЦСКА, "Сочи" и "Оренбургом". С сочинцами он завоевал серебряные медали чемпионата.

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