"Я даже несколько раз пересматривал с моими друзьями и братьями. Мы болели за Николсона. Он хорошо выступал в этом бою. Понравился его удар. Очень было качественно, молодец", - цитирует Сулейманова Metaratings.
Напомним, после финального свистка в матче Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" случилась массовая драка игроков обеих команд. Конфликт начался после жесткого фола Вильмара Барриоса на Шамаре Николсоне, которым были недовольны спартаковцы. В результате все дошло до потасовки между Николсоном и Родригао, в ходе которой ямаец нанес удар в лицо бразильцу.
В итоге арбитр встречи Владимир Москалев удалил с поля шестерых игроков. Кроме Николсона и Родригао, красные карточки получили Вильмар Барриос, Малком, Александр Селихов и Александр Соболев.
Сулейманов - о драке в матче "Зенит" - "Спартак": мы с друзьями болели за Николсона. Понравился его удар
Форвард "Пари НН" Тимур Сулейманов рассказал, кому симпатизировал в драке между игроками "Зенита" и "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"