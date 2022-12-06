"Мои эмоции, когда увидел новости о бане России? Очень расстроился. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, в будущем смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы", - цитирует Влашича "Чемпионат".
Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 годы. Хорватский полузащитник провел за "армейцев" 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу. После ухода из ЦСКА Влашич играл за "Вест Хэм" и "Торино", в котором выступает сейчас на правах аренды.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
Влашич: очень расстроился бану России. Надеюсь, в будущем смогу приехать в Москву
Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем отношении к отстранению России от международных соревнований.
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