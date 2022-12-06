"Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чём. Легче было настаивать на ком-то другом. Вся страна видит, что человека держат и, по-моему, ещё и бьют, а потом говорят, что это красная карточка. По мне это очень дёшево и странно", - приводит слова Баженова Metaratings.
Напомним, встреча между "Зенитом" и "Спартаком" в заключительном туре группового этапа Кубка России завершилась массовой дракой с участием игроков обеих команд. Конфликт начался после грубого фола Вильмара Барриоса на Шамаре Николсоне, после которого случилась стычка между несколькими легионерами команд, к которой позже подключились остальные футболисты.
В результате красные карточки получили Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев. Все они получили дисквалификацию на 6 матчей Кубка России. При этом "Зенит" настаивал на таком же наказании для Квинси Промеса, который избежал удаления.
Баженов: "Зенит" настаивал на дисквалификации Промеса? Это бред, очень дешево и странно
Менеджер "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал желание "Зенита" добиться дисквалификации Квинси Промеса.
Фото: РПЛ