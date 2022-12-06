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Баженов: "Зенит" настаивал на дисквалификации Промеса? Это бред, очень дешево и странно

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Менеджер "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал желание "Зенита" добиться дисквалификации Квинси Промеса.
Фото: РПЛ
"Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чём. Легче было настаивать на ком-то другом. Вся страна видит, что человека держат и, по-моему, ещё и бьют, а потом говорят, что это красная карточка. По мне это очень дёшево и странно", - приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, встреча между "Зенитом" и "Спартаком" в заключительном туре группового этапа Кубка России завершилась массовой дракой с участием игроков обеих команд. Конфликт начался после грубого фола Вильмара Барриоса на Шамаре Николсоне, после которого случилась стычка между несколькими легионерами команд, к которой позже подключились остальные футболисты.

В результате красные карточки получили Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев. Все они получили дисквалификацию на 6 матчей Кубка России. При этом "Зенит" настаивал на таком же наказании для Квинси Промеса, который избежал удаления.


Баженов Промес Зенит Спартак
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