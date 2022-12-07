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Д. Билялетдинов: сомневаюсь, что Мозес и Бальде вернутся весной в "Спартак". Не думаю, что в них есть необходимость

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Экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов высказался о не игравших осенью футболистах красно-белых Викторе Мозесе и Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"
- Сомневаюсь, что Мозес и Кейта вернутся весной в "Спартак". У красно-белых и сейчас состав нормальный. Не знаю, будет ли возвращение усилением, тем более они были травмированные и долго не играли. Не думаю, что в этих футболистах есть большая необходимость на данный момент, - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Фланговый полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес в текущем сезоне сыграл за красно-белых 4 матча Российской премьер-лиги, в которых забил 2 гола. В выездной игре 4 тура РПЛ против "Урала" футболист получил тяжелую травму ахиллова сухожилия, его возвращение на поле ожидается весной 2022 года. Центрфорвард Кейта Бальде перешел в "Спартак" из "Кальяри" в августе 2022 года и после 1 матча за московский клуб был отстранен до 5 декабря из-за допингового нарушения в предыдущей команде. По итогам осенней части сезона красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 36 набранными очками в 17 матчах.


Спартак Мозес Бальде Билялетдинов Д
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