По данным источника, бразильский клуб "Сан-Паулу" сможет окончательно приобрести права на Педриньо у "Локомотива" за 4 миллиона евро.
23-летний бразилец Педриньо стал игроком "Локомотива" в сентябре этого года, подписав соглашение до 2026 года. Футболист провел за "железнодорожников" всего 9 матчей. На счету игрока четыре гола и одна результативная передача. Все свои мяч Педриньо забил кубковом матче против "Химок" (5:0). В этой встрече бразилец оформил покер.
Недавно было объявлено, что Педриньо перешел в "Сан-Паулу" на правах аренды.
Источник: Globo Esporte
Globo Esporte: "Сан-Паулу" сможет выкупить Педриньо у "Локомотива" за 4 миллиона евро
Стала известна сумма выкупа вингера "Локомотива" Педриньо.
Фото: ФК "Локомотив"