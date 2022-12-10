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Metaratings: бывший защитник ЦСКА Васин покинет "Кайрат"

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Виктор Васин близок к уходу из "Кайрата".
Фото: ФК "Кайрат"
Как сообщает источник, в ближайшем сезоне "Кайрат" планирует сделать ставку на местных игроков, воспитанных в академии клуба. В связи с этим команду может покинуть Виктор Васин.

Васин стал игроком "Кайрата" в феврале этого года. С тех пор защитник провел 31 матч за клуб, отметившись тремя забитыми мячами. Срок его контракта с казахстанской командой рассчитан до конца этого календарного года. Ранее Васин более 10 лет выступал за московский ЦСКА.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 350 тысяч евро. В октябре ему исполнилось 34 года.

Источник: Metaratings


Васин Кайрат
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