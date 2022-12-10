Как сообщает источник, в ближайшем сезоне "Кайрат" планирует сделать ставку на местных игроков, воспитанных в академии клуба. В связи с этим команду может покинуть Виктор Васин.
Васин стал игроком "Кайрата" в феврале этого года. С тех пор защитник провел 31 матч за клуб, отметившись тремя забитыми мячами. Срок его контракта с казахстанской командой рассчитан до конца этого календарного года. Ранее Васин более 10 лет выступал за московский ЦСКА.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 350 тысяч евро. В октябре ему исполнилось 34 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: бывший защитник ЦСКА Васин покинет "Кайрат"
Виктор Васин близок к уходу из "Кайрата".
Фото: ФК "Кайрат"