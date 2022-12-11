– Не могу сказать точно, будут ли у нас новички зимой. Работа ведется, конечно. Если найдем подходящего игрока для нас, то, конечно, мы возьмем этого футболиста. Время еще есть, – цитирует Иванова "РБ Спорт".
Ранее Григорий Иванов высказался о том, что "Урал" выкупит у футбольного клуба "Родина" Алексея Каштанова, который по ходу текущего сезона стал основным нападающим команды, которую возглавляет Виктор Гончаренко. По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Урал" находится на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 21 очко. Сейчас российский футбольный сезон ушел на зимнюю паузу и вернется уже в следующем году – в конце февраля 2023 года возобновятся игры Кубка России, а в начале марта – матчи РПЛ.
Григорий Иванов: не могу сказать точно, будут ли у "Урала" новички зимой. Работа ведется
Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал о трансферных планах команды на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Урал"