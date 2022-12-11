Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Григорий Иванов: не могу сказать точно, будут ли у "Урала" новички зимой. Работа ведется

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал о трансферных планах команды на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Урал"
– Не могу сказать точно, будут ли у нас новички зимой. Работа ведется, конечно. Если найдем подходящего игрока для нас, то, конечно, мы возьмем этого футболиста. Время еще есть, – цитирует Иванова "РБ Спорт".

Ранее Григорий Иванов высказался о том, что "Урал" выкупит у футбольного клуба "Родина" Алексея Каштанова, который по ходу текущего сезона стал основным нападающим команды, которую возглавляет Виктор Гончаренко. По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Урал" находится на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 21 очко. Сейчас российский футбольный сезон ушел на зимнюю паузу и вернется уже в следующем году – в конце февраля 2023 года возобновятся игры Кубка России, а в начале марта – матчи РПЛ.


Иванов Г. Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
ФИФА презентовала официальный мяч полуфиналов и финала ЧМ-2022 (фото) 1
ЦСКА: хотим увидеть Марио в нашей команде – есть уверенность, что это далеко не точка
Илья Кузнецов: книга рекордов Гиннеса не будет регистрировать рекорд Журавеля на ЧМ, потому что он русский 2
Сутормин: в этом сезоне "Спартак" намного сильнее, чем в предыдущем. Играют в более интересный футбол
Агент Фернандеса: Марио вернется в ЦСКА – возможно, в следующем декабре
90min: "Барселона" проведет переговоры на предмет потенциального трансфера Люка Шоу
Далич: обороняться против Месси? Если Хорватия повторит то же, что и с Бразилией, нам нечего бояться
ЦСКА сообщил, что Марио Фернандес возобновит карьеру и подпишет контракт с клубом из Бразилии 9
Кирьяков: даже если Марокко проиграет Франции, они все равно будут героями. У французов же будет боязнь проигрыша
Мостовой – об исходе 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция: французы не были лучше. Мне не понравилась их игра
Принц Уильям – в адрес Кейна и сборной Англии: очень жаль всех вас. Вы так много вложили в этот турнир 1
Спалетти: мы рады паузе в Серии А из-за ЧМ-2022. Она позволит восстановиться и вернуться к чемпионату с новыми силами
БИЗНЕС Online: "Рубин" не получит финансирования от Республики Татарстан в этом сезоне
Le Parisien: Франция отказалась от приглашения Зидана после ЧМ-2022: Дешам останется главным тренером сборной 2
Данни: в последние месяцы Роналду был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу 2