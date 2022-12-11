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"РБ Спорт": "Спартак" предложил за Пиняева более 5 млн евро

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"Спартак" готов побороться за полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: Global Look Press
По данным источника, красно-белые предложили за игрока более 5 млн евро. В эту сумму входит агентская комиссия. Пиняев пока раздумывает над этим предложением.

В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В начале ноября Пиняеву исполнилось 18 лет. Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.

Ранее появилась информация, что "Локомотив" сделал "Крыльям" предложение по трансферу сразу троих игроков: Пиняева, Глушенкова и Ежова, но самарцы отклонили предложение.

Источник: "РБ Спорт"


Пиняев Спартак Крылья Советов Российские трансферы
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